Молодой человек незаконно получил 85 тысяч пенсии

24-летний житель Сухиничей получал из пенсионного фонда выплаты по потере кормильца и федеральную надбавку к пенсии. Деньги молодому человеку полагались, поскольку он поступил в образовательное учреждение.
Через некоторое время мужчину отчислили, но социальной службе он об этом не сообщил и продолжил получать выплаты уже нелегально.
За десять месяцев молодой человек незаконно получил 85 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД. Его будут судить за мошенничество при получении выплат и заставят возместить ущерб.
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