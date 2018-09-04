Начинающие московские наркодиллеры достали в Обнинске героина на миллион

04.09.2018 14:51 640

Транспортная полиция задержала двух начинающих наркодиллеров, когда они вытащили из тайника в Обнинске 1,2 кг героина. Мужчины приехали в наукоград из столичного региона. Торговлей зельем они решили заняться впервые из-за материальных проблем.

Один из наркодиллеров — 38-летний предприниматель — уже был судим за мошенничество, сообщила пресс-служба калужского линейного отдела МВД России на транспорте.

Бизнесмен заплатил миллион рублей, что бы узнать, где спрятано зелье. Оптового поставщика наркотиков пока не нашли.