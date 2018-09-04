Обнинский студент победил в международной математической олимпиаде

04.09.2018 12:37 327

Студент ИАТЭ НИЯУ МИФИ Андрей Богатырев победил в Открытой международной студенческой интернет-олимпиады по математике.

Обнинский молодой математик выиграл три тура интеллектуальных соревнований и стал абсолютным чемпионом, сообщила администрация наукограда. Наставники победителя - Наталья Клиншпонт, к.н., доцент кафедры высшей математики и Сергей Кучерявый, к.н., доцент кафедры общей и специальной физики.

Третий тур олимпиады проводился в очной форме. В нем приняли участие 94 студента из всех федеральных округов России и ряда стран из ближнего и дальнего зарубежья.



