Сильный, упорный, но невезучий вор пытался украсть почти 1,5 тонны металлолома

04.09.2018 12:16 559

Житель Сухиничей забрался в вагон грузового поезда на станции «Сухиничи-Главные» и выкинул из него 93 брикета прессованной стружки металлолома, сообщила пресс-служба калужского линейного отдела МВД России на транспорте.

Общий вес похищенного - 1,495 тонны. Стоимость - порядка 25 тыс рублей.

Мужчина понял, что один столько не унесет и отправился за знакомым, который согласился ему помочь. Мужчины начали перетаскивать металл в овраг и тут их взяли сотрудники транспортной полиции

Следователи выяснили, что житель области уже пытался красть из вагонов. Он сбросил из движущегося поезда 53 железнодорожные подкладки, но сотрудники РЖД успели их собрать раньше вора.