Магия чисел: 3 сентября произошло 3 ДТП, в которых погибли 3 человека и пострадали трое

04.09.2018 11:31 773

Цифра три преследовала водителей в понедельник, 3 сентября. В этот день на дорогах области произошло 3 ДТП, в них пострадали 3 человека и погибли тоже трое.

В мелких ДТП роковое влияние 3 сентября не прослеживалось. По данным отдела пропаганды областного УГИБДД, в регионе произошла 51 авария с материальным ущербом. Инспекторы оштрафовали 10 415 нарушителей. Для сравнения, в прошлый понедельник количество не соблюдающих правила было чуть более 5 тысяч.

14 водителей сели за руль нетрезвыми. 60 пешеходов попались на переходе дороги в неположенном месте.