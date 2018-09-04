Прожиточный минимум в Калуге составил 10 374 рубля в месяц

04.09.2018 10:53 581

Прожиточный минимум во втором квартале текущего года в Калужской области установлен в размере 10 347 рубля в среднем.

Трудоспособный житель региона должен прожить на 11 158 рублей, пенсионер — на 8 580 рублей, ребенок до 15 лет — на 10 292 рубля, сообщила пресс-служба правительства региона.

В I квартале текущего года жители региона могли в среднем прожить на 10 014 рублей.