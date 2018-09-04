Первые списанные московские автобусы прибыли в Калугу

04.09.2018 10:18 1850

Автобусы, которые мэр Москвы пообещал передать нашему городу, начали прибывать в Калугу.

В ночь на вторник приехали первые. Судя по фотографии в официальной группе УКТ в социальной сети, прибыли три автобуса.

Ранее сообщалось, что 17 исключенных из эксплуатации в столице автобусов будут переданы в собственность Калуги. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.