Девушка попыталась заколоть обидчика шампуром

04.09.2018 08:15 1737

27-летняя девушка в Обнинске попыталась заколоть знакомого шампуром во время пикника на природе. Мужчина оскорбил девушку, та обиделась, схватила острый предмет и бросилась на потерпевшего.

Женщина успела несколько раз ударить в шею обидчика, прежде чем их разняли приятели, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Пострадавший обратился в больницу, раны от шампура признали легким вредом здоровью.