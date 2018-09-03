Садовода оштрафовали за несобранный урожай

03.09.2018 16:40 1490

Сады в Мещовском районе близ деревни Мухино зарастают сорняками и прочей лишней в садах растительностью. Большинство плодовых деревьев засохли, но их никто не выкорчевывает и землю между рядами не обрабатывает.

Урожай в саду хозяин также не убирает, сообщила пресс-служба регионального россельхознадзора.

За заброшенные владения садовода оштрафовали на 20 тысяч рублей.