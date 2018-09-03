Оператор производства зарезал коллегу станком

03.09.2018 15:39 1943

Оператор производственного участка одного из ООО в Калуге признан виновным в нарушении техники безопасности. Во время работы он обнаружил, что остановился механизм гидрорезки.

Мужчина не проверил, есть ли кто-то внутри устройства, и запустил станок. Этим он грубо нарушил правила безопасности, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В результате, находившийся в камере гидрорезки работник, после запуска механизма получил множественные травмы, от которых скончался.

Оператор производства получил год и 6 месяцев колонии-поселения.