Неизвестный шофер сбил пешехода и сбежал

18-летний юноша оказался под колесами неизвестного автомобиля ранним пятничным утром.
Молодой человек в 5 утра шел по левому краю дороги «Брянск-Киров-А101». В этот момент юношу сбил неустановленный водитель на неизвестной машине, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Автомобилист с места ДТП скрылся.
Молодой человек госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами.
Свидетелей ДТП просят обращаться в дежурную часть областного ГИБДД по телефонам 50-16-02, 57-12-04.
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