Неизвестный шофер сбил пешехода и сбежал

03.09.2018 13:26 583

18-летний юноша оказался под колесами неизвестного автомобиля ранним пятничным утром.

Молодой человек в 5 утра шел по левому краю дороги «Брянск-Киров-А101». В этот момент юношу сбил неустановленный водитель на неизвестной машине, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Автомобилист с места ДТП скрылся.

Молодой человек госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами.

Свидетелей ДТП просят обращаться в дежурную часть областного ГИБДД по телефонам 50-16-02, 57-12-04.