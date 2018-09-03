Деревенские жители страдают от агрессивных свиней

03.09.2018 12:48 758

Жители деревни Рахманино в Медынском районе коллективно пожаловались на местную фермершу, сообщила пресс-служба областного россельхознадзора.

20 свиней, принадлежащих женщине, гуляют свободно. Они уходят со специальной выгульной площадки, перекапывают и уничтожают посадки на участках у соседей, ведут себя агрессивно.

Специалисты выехали на место и выяснили, что правила содержания свиней фермерша, действительно, нарушает. На нее завели административное дело, свиноводу грозит штраф до 20 тысяч рублей.