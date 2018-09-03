Водитель иномарки задом сбил сидевших на мотоцикле мужчин

03.09.2018 12:02 688

Два байкера пострадали в ДТП даже не успев тронуться с места. Авария произошла в Думиничах.

Мужчины сидели на стоящем мотоцикле во дворе дома на улице Пролетарской. В этот момент водитель на «Опеле» сдал назад чтобы развернуться и наехал на двухколесное транспортное средство, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.

Пострадали байкеры. У водителя мотоцикла перелом пальцев на ноге. У пассажира — ушиб.