Водитель внедорожника утонул в реке вместе с машиной

03.09.2018 11:13 1688

Молодой 29-летний водитель внедорожника Great Wall не справился с управлением машиной и вылетел с дороги на обочину, а затем в реку Ужередь. Машина перевернулась.

ДТП произошло в воскресенье, 2 сентября, в 01:25 в районе села Никольское Перемышльского района, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД.

Водитель внедорожника погиб.