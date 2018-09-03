Обнинские «пляжницы» стали лучшими в России

03.09.2018 11:01 409

Обнинские спортсменки Мария Бочарова и Мария Воронина заняли первое место на кубке России по пляжному волейболу.

Мужская пара спортсменов в этом же виде спорта Артем Ярзюткин и Максим Сиволап стали бронзовыми призерами.

Соревнования проходили в Анапе с 29 августа по 2 сентября, сообщили на заседании в областной администрации.