Клещи отступают: за неделю покусаны менее 70 человек.

67 человек обратились с укусами клещей к медикам в Калужской области за неделю. Среди укушенных 24 ребенка, сообщил региональный Роспотребнадзор.
Для сравнения за позапрошлую неделю от укусов опасных кровососов пострадали почти 74 человека.
В лабораториях исследовали 90 снятых с людей клещей, у 10 нашли борелиоз.
Специалисты роспотребнадзора напоминают, чтобы не быть укушенным насекомым нужно соблюдать правила безопасности: носить закрытую одежду с длинным рукавом, брюки вбивать в носки, у рукавов рубашек должны быть манжеты. Желательно использовать репелленты.
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