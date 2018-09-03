Клещи отступают: за неделю покусаны менее 70 человек.

03.09.2018 10:35 329

67 человек обратились с укусами клещей к медикам в Калужской области за неделю. Среди укушенных 24 ребенка, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Для сравнения за позапрошлую неделю от укусов опасных кровососов пострадали почти 74 человека.

В лабораториях исследовали 90 снятых с людей клещей, у 10 нашли борелиоз.

Специалисты роспотребнадзора напоминают, чтобы не быть укушенным насекомым нужно соблюдать правила безопасности: носить закрытую одежду с длинным рукавом, брюки вбивать в носки, у рукавов рубашек должны быть манжеты. Желательно использовать репелленты.