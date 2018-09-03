Туляка поймали за раскладыванием наркотиков по закладкам в Калуге

03.09.2018 09:12 797

Более 40 закладок сделал туляк, приехавший в Калугу для распространения наркотиков.

Дурман 24-летний мужчина распространял вместе со своим напарником. Товарищи получили от координатора информацию о месте нахождения крупной партии наркотиков, которую затем раскладывали по тайникам, сообщила пресс-служба областного УМВД.

При обыске в доме закладчиков полицейские нашли марихуану — 103,5 гр, гашиш — 16,28 гр, амфетамин - 135,89, мефедрон - 30,87 гр, кокаин — 6,25 гр, МДМА(«экстази») - 36,17 гр.

За незаконное распространение наркотиков туляку и его товарищу грозит до 20 лет колонии.