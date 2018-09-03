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Мужчина попытался выиграть не играя и потерял кучу денег

03.09.2018 07:00 1 1094
Мужчина попытался выиграть не играя и потерял кучу денег

Житель Дзержинского района отдал мошенникам 169 тысяч рублей, чтобы получить несуществующий выигрыш.

Ему пришла СМС о крупном выигрыше, в котором говорилось, что для его получения нужно  оплатить налоговый сбор. Мужчина сделал это не задумываясь, сообщила пресс-служба областного УМВД. При этом ни в каких лотереях пострадавший не участвовал и выиграть не мог ничего по определению.

Естественно, мошенники пропали сразу, как только получили деньги.


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