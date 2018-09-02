Участковый спас бабушку, которая упала за печку

02.09.2018 08:56 731

За помощью к полицейским обратилась племянница 84-летней пенсионерки. Женщина три дня не могла дозвониться до родственницы, а приехать и проведать бабушку не могла.

Спасать старушку отправилась участковый уполномоченный Анастасия Калмыкова с коллегами, сообщила пресс-служба областного УМВД. Она с помощью стремянки перелезла через забор дома пенсионерки и вошла внутрь.

84-летнюю бабушку нашли в почти бессознательном состоянии в проеме между стеной и печкой. Полицейские вызвали «скорую», сами же вместе с соседями старушки и даже водителями проезжавших мимо машин вытащили накрепко застрявшую старушку. Пенсионерке оказали медицинскую и психологическую помощь.

Племянницу пострадавшей бабушки успокоили по телефону.



