Сразу двоих велосипедистов сбил водитель иномарки

01.09.2018 17:01 275

В субботу, 1 сентября, на рассвете, около 5 утра водитель иномарки «Мицубиси Лансер» сбил сразу двух велосипедистов, ехавших по дороге.

ДТП произошло в деревне Юдинка в Износковском районе, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В результате столкновения пострадали несколько человек.