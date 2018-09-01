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Сразу двоих велосипедистов сбил водитель иномарки

01.09.2018 17:01 0 275
Сразу двоих велосипедистов сбил водитель иномарки

В субботу, 1 сентября, на рассвете, около 5 утра водитель иномарки «Мицубиси Лансер» сбил сразу двух велосипедистов, ехавших по дороге.

ДТП произошло в деревне Юдинка в Износковском районе, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В результате столкновения пострадали несколько человек.


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