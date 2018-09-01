«Ягуар» попал в ДТП на Московской площади

01.09.2018 09:09 789

«Ягуар» и «Форд» столкнулись поздним вечером в пятницу, 31 августа на Московской площади в Калуге, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Авария произошла в 22:08. Судя по фото с места происшествия, водитель «Ягуара» пытался повернуть направо, а шофер «Форда» ему не позволил.

В результате столкновения пострадал один человек, на аварию примчались 9 представителей спец-служб: МЧС, ГИБДД, «Скорая».

Цена на новый автомобиль «Ягуар» колеблется в пределах 2-8 миллионов рублей.