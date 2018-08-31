Автомобиль «в тигровой шкуре» грозят увезти на спецстоянку

31.08.2018 18:57 642

Брошенный и, вероятно, сломанный автомобиль нашли специалисты во дворе на улице Шахтеров в Калуге.

Давно не выезжавшая машина трогательно прикрыта ковром с изображением тигра. Но во дворе она лишняя, тем более что стоит на газоне.

На автомобиль составлен акт осмотра, сообщает пресс-служба городской управы. Если хозяин не объявится, то машину «в тигровой шкуре» эвакуируют на спецстоянку в компанию к такому же автохламу.



