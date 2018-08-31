Мусоровоз сломался на перекрестке Московской и Азаровской

31.08.2018 17:37 696

Движение по Московской улице в сторону Кубяка серьезно затруднено из-за сломавшегося на перекрестке в Азарово мусоровоза. У спецгрузовика отвалилась ось.

Едущие из центра троллейбусы маршрутов №2, 5, 6, 9 и 17 будут разворачиваться на Поселковой, сообщается в официальной группе управления Калужского троллейбуса.

В добавление ко всем неприятностям, на перекрестке не работает светофор.