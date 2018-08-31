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Колебание оптовых цен не повлияло на розничную стоимость бензина

31.08.2018 13:45 0 241
Колебание оптовых цен не повлияло на розничную стоимость бензина

Оптовые цены на топливо за неделю выросли в регионе. Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,7%, дизельное топливо поднялось в стоимости на 1,58%

Розничные цены на нефтепродукты на АЗС крупнейших операторов не изменились, сообщила пресс-служба областного правительства.

В регионе по-прежнему самые низкие цены на топливо в ЦФО. Литр бензина на заправках области стоит 41,48 руб., литр дизельного топлива - 42,06 руб.


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