Большегруз вильнул прицепом и ударил «газель»

КАМАЗ с полуприцепом столкнулся с грузовой газелью на Окружной в Калуге в четверг, 30 августа.
По данным отдела пропаганды областного УГИБДД, водитель большегруза нарушил правила расположения на проезжей части. Прицеп КАМАЗа занесло, вынесло на встречную полосу, по которой ехал автомобиль ГАЗ.
В результате пострадал водитель газели, у него множественные резаные раны левой руки.
|
Калужские школы за сутки до 1 сентября взяли под охрану 31.08.2018 11:28
Обнинские полицейские задержали торговцев клубными наркотиками 31.08.2018 09:13
Дачный дом сгорел в ночном пожаре 31.08.2018 08:20
Скиммеров поймали через 4 года после попытки украсть деньги 31.08.2018 08:09
В Бабынинских теплицах продолжают уничтожать розы 31.08.2018 08:00
Ответы на вопросы горожан выбила прокуратура 31.08.2018 07:00
Трасса Москва-Малоярославец-Рославль станет безопаснее 30.08.2018 21:00
На 7 лет осудили калужского наркоторговца 30.08.2018 20:00
В Обнинске хозяева фирмы пытали подростков 30.08.2018 19:08
Убийцу 70-летней женщины приговорили к 14 годам 30.08.2018 16:24
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: