Большегруз вильнул прицепом и ударил «газель»

31.08.2018 10:39 412

КАМАЗ с полуприцепом столкнулся с грузовой газелью на Окружной в Калуге в четверг, 30 августа.

По данным отдела пропаганды областного УГИБДД, водитель большегруза нарушил правила расположения на проезжей части. Прицеп КАМАЗа занесло, вынесло на встречную полосу, по которой ехал автомобиль ГАЗ.

В результате пострадал водитель газели, у него множественные резаные раны левой руки.