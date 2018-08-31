Обнинские полицейские задержали торговцев клубными наркотиками

31.08.2018 09:13 435

Двое жителей наукограда через интернет покупали оптом «клубные» наркотики, которые затем распространяли в розницу. Крупные партии дурмана фасовались на мелкие, раскладывались по закладкам, фотографии которых потом передавались потребителям.

Сотрудники полиции зафиксировали два случая сбыта наркотиков и «взяли» подозреваемых, сообщила пресс-служба областного УМВД.

У мужчин при себе оказались гашиш — 54,34 гр, таблетки с «экстази» - 10,48 гр и амфетамин — 18,20 гр.

При обыске в доме у наркоторговцев нашли еще 45,07 гр расфасованного по мелким партиям амфитамина.

За незаконное распространение наркотиков мужчинам грозит до 20 лет заключения.