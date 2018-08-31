Дачный дом сгорел в ночном пожаре

31.08.2018 08:20 758

В ночь на пятницу, 31 августа, сотрудники МЧС тушили вспыхнувший дачный дом в Жуковском районе.

Строение загорелось в СНТ «Орехово» в 1:24 ночи, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Потушили возгорание две пожарные бригады: 8 спасателей и 2 спецмашины. Дом, судя по фотографиям с места, был серьезно поврежден огнем.

В результате ЧП обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.