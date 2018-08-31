В Бабынинских теплицах продолжают уничтожать розы

31.08.2018 08:00 741

Как мы уже писали ранее, две недели назад специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской области в теплицах ООО «Роща» Бабынинского района был обнаружен карантинный цветной трипс.

По данным пресс-службы регионального управления Россельхлзнадзора, на сегодняшний день ничего не изменилось, карантинный вредитель обнаружен снова и зараженная продукция опять подлежит уничтожению.