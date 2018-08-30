На 7 лет осудили калужского наркоторговца

30.08.2018 20:00 203

24-летний житель Калужской области осужден на 7 лет лишения свободы за сбыт наркотиков.

Рюкзак , внутри которого находились синтетические наркотики массой 76,6 грамма, был обнаружен в Саранске 27 мая этого года. Вскоре владелец рюкзака был установлен – им оказался наш земляк, работающий на интернет-магазин, осуществляющий реализацию наркотических веществ.

Вскоре наркоторговца задержали. В ходе личного досмотра молодого человека полицейские обнаружили 1,3 кг наркотиков. Дело передали в суд, приговор был вынесен незамедлительно.