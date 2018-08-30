Столичных самогонщиков осудили в Калуге

30.08.2018 15:44 457

Суд приговорил самогонщиков к трем годам колонии, руководитель предприятия получил четыре с половиной года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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