Авария на Кирова: тройной удар в центре Калуги

30.08.2018 11:29 1402

Вчера, 29 августа в центре Калуги, на перекрестке улиц Кирова и Герцена столкнулись три автомашины.

Водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь по улице Кирова не не учел дистанцию до впередиидущей машины и врезался в автомобиль «Тойота Рав 4». От удара «Тойота» въехала в багажник автомобилю «Киа Спортаж», пропускающему пешеходов на перекрестке с улицей Герцена.

В результате столкновения водитель «Киа Спортаж, женщина 1977 г.р.получила легкие травмы, сообщает калужское УМВД.