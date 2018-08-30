Фестиваль,посвященный Льву Толстому, пройдет в Калуге

30.08.2018 12:53 218

В начале сентября в Калуге пройдет фестиваль «Сердцем хранимые», посвященный Льву Николаевичу Толстому, которому в 2018 году исполнилось бы 190 лет.

Афиша фестиваля разнообразна: спектакли калужских и московских коллективов, просмотры документальных и художественных фильмов, выставки, тематические экскурсии, встречи с литераторами и искусствоведами, поездка в Ясную поляну – каждый зритель сможет выбрать что-нибудь по душе.

Фестиваль пройдет и на площадке визит-центра Национального парка «Угра», ведь именно здесь расположены Шамординский монастырь и Оптина Пустынь, где писатель частенько бывал.