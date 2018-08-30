Стакан воды обошелся калужанке в 195 000 рублей

30.08.2018 10:32 1278

Добросердечная калужанка впустила в дом незнакомых женщин, попросивших стакан воды для ребенка.

Пока хозяйка отлучилась на кухню налить воды, одна из женщин проникла в комнату и похитила ювелирные украшения и деньги. Вторая в это время отвлекала хозяйку разговорами.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Общая сумма похищенного составила 195 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража», оперативные отряды сориентированы на розыск воровок, сообщает пресс-служба УМВД Калуги.