Стакан воды обошелся калужанке в 195 000 рублей

Добросердечная калужанка впустила в дом незнакомых женщин, попросивших стакан воды для ребенка.
Пока хозяйка отлучилась на кухню налить воды, одна из женщин проникла в комнату и похитила ювелирные украшения и деньги. Вторая в это время отвлекала хозяйку разговорами.
Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию. Общая сумма похищенного составила 195 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража», оперативные отряды сориентированы на розыск воровок, сообщает пресс-служба УМВД Калуги.
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