М-3 "Украина" дождется реконструкции в будущем году

30.08.2018 09:40 275

Обнинские депутаты заинтересовались реконструкцией Киевской трассы и отправили запрос в «Автодор» для уточнения сроков.

Речь шла о проблемном участке с 31 по 65-й километр трассы, где стоит светофор, собирающий километровые пробки.

На днях компания «Автодор» дала ответ: проблемный участок вместе со светофором передан в собственность Москвы, в связи с чем запрос был перенаправлен в департамент градостроительной политики столицы.

Тем не менее решение о реконструкции участка с 65-й по 124 километр трассы М-3 «Украина» остается в силе, работы запланированы с 2019 года. Кроме того, участок с 65 по 107-й километр планируют сделать шестиполосным, сообщает новостной портал Obninsk.name.