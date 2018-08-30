Водитель «восьмерки» пострадал в столкновении с деревом

30.08.2018 08:30 394

О ДТП, которое произошло рано утром во вторник, 30 августа в Медынском районе, сообщила спасательная служба МЧС России по Калужской области .

Авария произошла на 160-м километре автодороги А-101 «Москва-Рославль». Автомобиль ВАЗ 2108 не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии пострадал водитель «восьмерки», ему оказали медицинскую помощь.