Детская преступность набирает обороты

29.08.2018 18:28 390

Неутешительная статистика поступила от пресс-службы регионального следственного комитета.

За первое полугодие 2018 года в следственные органы поступило 303 сообщения о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, что на 7,1 % меньше показателей прошлого года.

За тот же срок несовершеннолетними было совершено 50 преступлений, что больше показателя прошлого года на 16,3%.

В этом году калужские следователи раскрыли 34 детских уголовных преступлений и 60 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении детей.