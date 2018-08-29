Детская преступность набирает обороты

Неутешительная статистика поступила от пресс-службы регионального следственного комитета.
За первое полугодие 2018 года в следственные органы поступило 303 сообщения о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, что на 7,1 % меньше показателей прошлого года.
За тот же срок несовершеннолетними было совершено 50 преступлений, что больше показателя прошлого года на 16,3%.
В этом году калужские следователи раскрыли 34 детских уголовных преступлений и 60 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении детей.
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