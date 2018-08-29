Калужская область расчитывает на экономическое взаимодействие с Китаем

29.08.2018 20:00 122

Калужская сторона рассматривает такие сферы экономического взаимодействия как машиностроение, лесопереработка, производство фармпрепаратов, сельское хозяйство. Кроме того, в свете развития отношений с Китаем, перспективным направлением может стать здравоохранение, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области.

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