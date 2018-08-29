В Обнинске предотвратили взрыв жилого дома

29.08.2018 15:00 667

Дом №2/5 по улице Пушкина в городе Обнинске едва не взлетел на воздух.

Жители квартиры проснулись от странного шума из кухни. Шипение раздавалось из свища в газовом шланге. Примечательно, что утечка газа проходила без характерного запаха.

Приехавший на место специалист аварийной службы утечку устранил, но причину назвать так и не смог. Отсутствие запаха он объяснил тем, что в газ больше не добавляют отдушки, позволяющие определить протечку по запаху.

По словам жителей квартиры, лето они обычно проводят на даче. Дом мог взорваться в любую минуту, так как обнаружить утечку газа удалось совершенно случайно, сообщает новостной портал Obninsk.name.



