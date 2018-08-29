Шаню очистят от вредных сбросов

29.08.2018 12:33 338

29 августа в Калуге закончили работу над проектом очистки реки Шани, левого притока Угры.

Предприятия района сбрасывают в реку неочищенные стоки. Так, очистные сооружения поселка Полотняный Завод, практически не работают.

Шаня протекает по Смоленской, Калужской и Московской областям и подлежит федеральному экологическому надзору. Всвязи с этим, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области выступило координатором работы по снижению антропогенной нагрузки на реку.

Администрацией поселка Полотняный Завод установлены все предприятия-нарушители и разработан проект строительства новых очистных сооружений, сообщила пресс-служба областного правительства.