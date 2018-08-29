Операция «Внимание! Пешеход!» выявила больше 1000 нарушений

29.08.2018 11:43 361

ГИБДД Калуги подвела итоги операции «Внимание! Пешеход!».

Цель операции - выявление водителей, не уступающих дорогу людям, и безлошадным жителям Калуги, которые нарушают ПДД, переходя улицу в неположенном месте.

Сотрудники ГИБДД выявили более тысячи нарушений ПДД, привлекли к ответственности 122 водителя и 170 пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, сообщает калужский отдел госавтоинспекции.