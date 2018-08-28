Экскаваторщики перебили кабель у троллейбусного депо

28.08.2018 17:00 120

Рабочие во время земельных работ перебили кабель у троллейбусного депо в Калуге.

Из-за аварии были отключены 22 и 23 фидер, на некоторое время троллейбусы маршрутов № 2,5,9,17,6 прекратили движение, сообщает Управление калужского троллейбуса.

Движение транспорта оперативно возобновили. Кто виноват в случившемся ЧП пока не сообщается.