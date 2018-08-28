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Пожилая женщина отбила сумку с пенсией у грабителя

28.08.2018 13:21 5 840
Пожилая женщина отбила сумку с пенсией у грабителя

53-летний судимый мужчина попытался отобрать сумку с деньгами и личными вещами у медынской пенсионерки.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, женщина получила на почте пенсию, прошлась по магазинам, сходила в банк, чтобы оплатить счета за коммуналку. Когда она выходила, дверь банка ей открыл вежливый мужчина.

По пути домой пенсионерка заметила, что тот же вежливый незнакомец за ней следит. Женщина остановилась передохнуть, мужчина затормозил и сделал вид, что ждет кого-то. Затем он подбежал к старушке, толкнул ее и схватил сумку, которой было 35 тысяч рублей .

Пенсионерка двумя руками вцепилась в сумку и начала звать на помощь. Грабителя спугнул случайный прохожий.

Рецидивист задержан.


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