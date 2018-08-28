Все калужские школы готовы к учебному году

28.08.2018 12:05 220

Сотрудники МЧС завершили приемку школ и детских садов к началу учебного года. В области готово 100% учебных заведений: 335 школ и 218 детсадов.

- На сегодняшний день все образовательные учреждения оборудованы системами автоматического обнаружения и оповещения людей о пожаре. - сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Плановые проверки прошли в 242 образовательных учреждениях. По их результатам за нарушения норм пожарной безопасности наказали 44 руководителя и 6 юридических лиц.

Также спасатели проинструктировали работников школ о правилах пожарной безопасности, провели учебные эвакуации, отработали тушение пожара с помощью огнетушителя.