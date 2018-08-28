Более пяти тысяч нарушителей правил поймали за день инспекторы

28.08.2018 11:53 407

Понедельник, 27 августа, стал особенно тяжелым для 5228 водителей. Их остановили и наказали за нарушений правил дорожного движения инспектора ГИБДД. Для сравнения за прошлый понедельник, 20 августа, наказали почти в два раза меньше автомобилистов — 2887 человек.

Как сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД, среди задержанных нарушителей — 13 нетрезвых водителей и 52 пешехода, переходившие дорогу в неположенном месте.

Также за понедельник произошло два ДТП с серьезными последствиями, в которых пострадали пять человек, в том числе две маленькие девочки. Зарегистрировано 60 мелких аварий с материальным ущербом.