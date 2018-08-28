Вредные комнатные растения уберут из обнинских школ

28.08.2018 11:17 507

Обнинские учителя должны обратить внимание и на комнатные растения, стоящие на подоконниках в учебных заведениях. Руководитель управления общего образования наукограда потребовала убрать из школ токсические растения, которые выделяют в атмосферы яды или вредную пыльцу, сообщает портал obninsk.name.

В черный список в частности попал молочай. Его сок находится под давлением и если повредить растение, то он разбрызгивается наружу. При этом сок ядовит. Он вызывает аллергию и ожоги при пропадании на кожу и слизистые.

Токсические растения должны убрать из школ до первого сентября.