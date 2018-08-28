ВАЗ врезался в стоящий прицеп, пострадали двое

28.08.2018 10:34 589

36-летний водитель не справился с управлением ВАЗом и врезался в стоящий на обочине прицеп, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

ДТП произошло в Перемышльском районе в деревне Поляна в понедельник, 27 августа.

В результате аварии пострадали двое: водитель ВАЗа, у него ушибленные раны лица и темени, а также пассажирка авто. У женщины перелом бедра, лицевая травма. Ее госпитализировали.