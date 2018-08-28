Ненастоящие врачи обворовали бабушку на 270 тысяч рублей

28.08.2018 09:08 576

К одинокой пенсионерке пришли две женщины, представившиеся медицинскими работниками и незаметно унесли сбережения старушки, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Пока одна из незнакомок проводила для пенсионерки медицинскую консультацию, вторая обыскала жилую комнату и украла найденные 270 тысяч рублей. После этого гостьи скрылись.

Пропажу денег бабушка заметила только через несколько дней. Полицейские разыскивают подозреваемых.