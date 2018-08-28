Сараи сгорели в деревне Севастополь

28.08.2018 09:00 404

Пожар произошел около полуночи во вторник, 28 августа, в деревне Севастополь в Хвастовичском районе, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

У одного из домов загорелся гараж и хозяйственные постройки. Тушить пожар прибыли 8 спасателей на двух спецмашинах.

В результате возгорания никто не пострадал. Причину пожара установит инспектор госпожнадзора.