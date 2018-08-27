Посетителя сильно избили ночью в кафе

27.08.2018 14:13 1862

Полиция ищет свидетелей избиения мужчины в калужском кафе «Вкус граната», сообщила пресс-служба областного УМВД.

ЧП произошло 28 января этого года с полуночи до трех ночи. Неизвестный ударил пострадавшего так, что у мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга средней тяжести.

Свидетелей избиения просят звонить по телефонам: 8(4842) 501-502, 502-252, 502-875.