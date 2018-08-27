Шевроле вылетела в кювет под Жиздрой

27.08.2018 14:03 498

«Шевроле» улетел с дороги «Людиново-Жиздра-М3 Украина» под Жиздрой в деревне Мужитино, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Это произошло в шесть утра в воскресенье, 26 августа.

Молодой 24-летний водитель не справился с управлением иномаркой. Машина упала в кювет.

В результате пострадал пассажир легковушки. У него сотрясение головного мозга и ушиб спины.